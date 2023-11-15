Как будет выглядеть самая дешевая Tesla показали на новых изображениях

Следующим важным проектом для американского автогиганта Tesla после пикапа Cybertruck станет самый недорогой в линейке компании электромобиль, который расположится на нижней ступеньке в иерархии моделей бренда.
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