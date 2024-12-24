Глава МЧС Куренков: домофоны станут частью системы оповещения населения

Они не заменят радио- и телевещание Домофоны станут частью системы оповещения населения в России, однако не заменят ее основные виды, такие как радио- и телевещание, сообщил в интервью РИА Новости глава МЧС РФ Александр Куренков.
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