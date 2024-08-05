Ресницы продолжают расти: как сейчас живет и выглядит мальчик с самыми большими ресницами в России

Муин Бачонаев — 16-летний подросток из Москвы с самыми длинными ресницами в России. Юный москвич попал в книгу рекордов Российской Федерации еще в пятилетнем возрасте.
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