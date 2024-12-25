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В ВСУ признали потерю позиций на кураховском направлении

В ВСУ признали потерю позиций на кураховском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли отдельные позиции на кураховском направлении. Об этом рассказала оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) ВСУ «Хортица» в своем Telegram-канале.

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