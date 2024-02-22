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Выход игр Xbox на PS5 и Swich, дата релиза DLC для Elden Ring, анонсы с Nintendo Direct…

Выход игр Xbox на PS5 и Swich, дата релиза DLC для Elden Ring, анонсы с Nintendo Direct…

Дата выхода и первые подробности Shadow of the Erdtree для Elden Ring, что показали на Nintendo Direct, Фил Спенсер про отказ от дисков и будущее Xbox, эксклюзивы Microsoft прибудут на PlayStation 5, в Dying Light 2 добавят огнестрел, Prison Architect 2 перенесли, Little Devil Inside всё ещё в разработке, Gigantic перевыпустят заново, первый трейлер Borderlands.

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