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Депутат ГД Горлекин: заблокировать YouTube технически сложно

Депутат ГД Горлекин: заблокировать YouTube технически сложно

Видеохостинг YouTube до сих пор не заблокировали, так как сделать это технологически сложно. Такое мнение выразил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на панельной дискуссии «В информационной войне все средства хороши?».

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