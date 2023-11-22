Депутат ГД Горлекин: заблокировать YouTube технически сложно

Видеохостинг YouTube до сих пор не заблокировали, так как сделать это технологически сложно. Такое мнение выразил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на панельной дискуссии «В информационной войне все средства хороши?».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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