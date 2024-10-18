Дворцовый мост в последний раз в этом сезоне разводят под музыку

Девятый сезон шоу «Поющие мосты» завершился в ночь на 19 октября Финал сезона «Поющих мостов» посвящен 225-летию Александра Пушкина, которое отмечается в этом году, 213-й годовщине Царскосельского лицея, в котором учился прославленный поэт, а также 30-летию Законодательного Собрания Петербурга.