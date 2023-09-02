Завод по выпуску углекислого газа в атмосферу

Никто ничего не написал про повышение уровня Мирового Океана. А это критично для сотен миллионов людей!

Леонид Попивняк

.....Лесные пожары были всегда.....и 300 и 500 и 800 лет назад.....и без участия человека......и тушить их тогда нечем было.....и что?????