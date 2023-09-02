Глобальное потепление на руку России. Если температура действительно поднимется, то климат станет лучше, урожаи — больше, территория — гораздо комфортнее для жизни.
Завод по выпуску углекислого газа в атмосферу
Комментарии
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Кораблев Сергей
Никто ничего не написал про повышение уровня Мирового Океана. А это критично для сотен миллионов людей!
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3 час.
Дмитрий Gold
Мамонтов откапывают на крайнем севере, а слоны теплолюбивые животные🤔
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2 час.
Леонид Попивняк
.....Лесные пожары были всегда.....и 300 и 500 и 800 лет назад.....и без участия человека......и тушить их тогда нечем было.....и что?????
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1 час.
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