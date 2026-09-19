Дмитрий Второв проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ Член регионального политсовета ТРО «Единой России», руководитель программы «Парламентские Вести» на телеканале «Россия-24» (ГТРК «Татарстан») Дмитрий Второв принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва.
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