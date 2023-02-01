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Экс-депутат Кива: Зеленский молчит о нехватке боеприпасов у ВСУ, которая приведет к окружению их основной группировки в Донбассе

Экс-депутат Кива: Зеленский молчит о нехватке боеприпасов у ВСУ, которая приведет к окружению их основной группировки в Донбассе

Президент Владимир Зеленский молчит о дефиците боеприпасов у Вооруженных сил Украины, который приведет к окружению их основной группировки на территории Донбасса.

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