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ЦИК опубликовал итоги выборов после обработки более 90% протоколов

ЦИК опубликовал итоги выборов после обработки более 90% протоколов

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков По итогам обработки 90,43% бюллетеней партия "Единая Россия" набирает 57,86% голосов.

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