Древние микроорганизмы могли участвовать в образовании богатых руд

Ученые впервые получили свидетельства того, что древние микроорганизмы могли концентрировать ниобий — металл, широко применяемый в авиации, космической технике, электронике и производстве сверхпроводников.
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