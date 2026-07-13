Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Мельниченко назвал основные причины авиакатастроф в июне 2026 года

Эксперт Мельниченко назвал основные причины авиакатастроф в июне 2026 года

В июне мировая политика в области безопасности гражданской авиации получила дальнейшее развитие благодаря крупным международным конференциям, пересмотру запретов в сфере безопасности полетов и принятию нового регионального законодательства.

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