Синоптик Позднякова: высота снежного покрова в Москве остается ниже нормы

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Высота снежного покрова в Москве существенно ниже нормы, несмотря на последние осадки. Средний прирост снега составил лишь 1 сантиметр, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Татьяны Поздняковой.