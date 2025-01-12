Синоптик Позднякова: высота снежного покрова в Москве остается ниже нормы

Высота снежного покрова в Москве существенно ниже нормы, несмотря на последние осадки. Средний прирост снега составил лишь 1 сантиметр, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Татьяны Поздняковой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии