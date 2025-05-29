В преддверии Международного дня защиты детей полицейские и общественники Республики Мордовия провели познавательное мероприятие «Мы выбираем здоровый образ жизни!» для воспитанников Центра помощи детям...

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия, представители Общественного совета при ведомстве и бойцы педагогического отряда «Единение» Саранского кооперативного института посетили ГБУ РМ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии