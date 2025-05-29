В преддверии Международного дня защиты детей полицейские и общественники Республики Мордовия провели познавательное мероприятие «Мы выбираем здоровый образ жизни!» для воспитанников Центра помощи детям...

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия, представители Общественного совета при ведомстве и бойцы педагогического отряда «Единение» Саранского кооперативного института посетили ГБУ РМ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».