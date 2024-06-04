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Названо самое слабое место НАТО в случае войны с Россией

Названо самое слабое место НАТО в случае войны с Россией

Противостояние НАТО и России показало, что у войск НАТО много слабых мест по сравнению с российской армией, но есть одно, которое опаснее (для НАТО), чем все остальные вместе взятые – авиабаза Рамштайн в Германии.

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Комментарии
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М
Максимов
Им нечем жить,и незачем,а сражаться со страной Героев- просто самоубийство!!!но зудит в одном месте,всё остальное им мало,недогрвбили ещё всю планету!!!
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