Названо самое слабое место НАТО в случае войны с Россией

Противостояние НАТО и России показало, что у войск НАТО много слабых мест по сравнению с российской армией, но есть одно, которое опаснее (для НАТО), чем все остальные вместе взятые – авиабаза Рамштайн в Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии