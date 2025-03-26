Прокуратура разбирается с высокими ценами: главное за сутки в Сибири

В столице Сибири прокуратура заинтересовалась повышением цен, ретейлеров уже предупредили об ответственности, в Кузбассе решили усыплять бездомных собак, в Приангарье к Пасхе упадут цены на яйца, Омская область попала в список самых грязных регионов страны, в Хакасии официально запретили склонять к абортам, а англичанин переехал в сибирское село ради любимой.
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