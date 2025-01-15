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Немецкие СМИ потерялись в поездке Писториуса в Киев: туризм с чемоданом под угрозой

Немецкие СМИ потерялись в поездке Писториуса в Киев: туризм с чемоданом под угрозой

Немецкие СМИ не смогли найти в поездке Писториуса в Киев никакой детали, о которой стоило бы писать. Министр поработал против своей же партии, которая не очень заинтересована в нагнетании, против Шольца, который не хотел этой поездки.

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