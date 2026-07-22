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KeyCorp увеличил чистую прибыль во II квартале 2026 года на 26% — до $472 млн

KeyCorp увеличил чистую прибыль во II квартале 2026 года на 26% — до $472 млн

Американский банковский холдинг KeyCorp (NYSE: KEY) официально опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенный рост рентабельности на фоне увеличения процентных доходов и рекордных показателей в сегменте управления активами.

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