Над пятью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 30 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 30 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 15 беспилотников перехвачено над Ростовской областью, 11 — над Крымом, два — над Белгородской и по одному — над Московским регионом и Курской областью.