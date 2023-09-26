В продолжение темы про бензин, который у них вернулся к довоенным ценам, а у нас цена побежала в неизвестном направлении.
Репрессий 38 года у нас не будет. А почему? И когда будет?
Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
При Хрущёве разрушили больше церквей чем при Сталине! Оттепель была для либералов и болтунов, а с Хрущёва началась деградация идей коммунизма: говорили одно, делали другое, строчили липовые отчёты в министерствах - "коммунизм не за горами!" - в 1980 году... Изнутри размывали идею о справедливом государственном устройстве. Размыли... А потом включились откровенные предатели и завершили дело. А насчёт репрессий - как раз Сталин тормозил ретивого Хрущёва, который репрессии на Украине поставил на поток, а после Сталина - освободил из мест заключения 120 000 бендеровцев, внуки которых сейчас и воюют против нас!
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15 час.
Игорь Лощенов
Учите историю по Советским учебникам, а то стыдно за вас.
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12 час.
Валерий Шаронов
1. стучание ботинком по трибуне предотвратило войну.2. с чего вы решили что подполковник кгб большой специалист в разведке?
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10 час.
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