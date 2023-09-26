Репрессий 38 года у нас не будет. А почему? И когда будет?

ЮШ

Юрий Шестаков

При Хрущёве разрушили больше церквей чем при Сталине! Оттепель была для либералов и болтунов, а с Хрущёва началась деградация идей коммунизма: говорили одно, делали другое, строчили липовые отчёты в министерствах - "коммунизм не за горами!" - в 1980 году... Изнутри размывали идею о справедливом государственном устройстве. Размыли... А потом включились откровенные предатели и завершили дело. А насчёт репрессий - как раз Сталин тормозил ретивого Хрущёва, который репрессии на Украине поставил на поток, а после Сталина - освободил из мест заключения 120 000 бендеровцев, внуки которых сейчас и воюют против нас!