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Царьград

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Магнитные бури на 12 октября: самый сильный шторм за 3 месяца

Магнитные бури на 12 октября: самый сильный шторм за 3 месяца

Ученые рассказали о самой сильной магнитной буре за последние несколько месяцев10 октября на Земле началась самая сильная магнитная буря за последние 3 месяца.

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