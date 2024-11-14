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Квартира, дом, дача

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Зачем в СССР шили пододеяльники с ромбом по центру

Зачем в СССР шили пододеяльники с ромбом по центру

Наверняка каждый помнит или видел в советском кино пододеяльники с отверстием в виде ромба посередине.

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Комментарии
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Taurus Zmei
А не думаете, что в такой пододеяльник легче заправить одеяло, до всех углов одинаковое расстояние
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5 час.
ВИ
Виктория Иванова
Исключительно удобные пододеяльники, гораздо удобней было заправлять одеяло.
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5 час.
Вячеслав Денисов
&quot;...Сейчас пододеяльники с ромбовидным отверстием посередине не пользуются популярностью. В моду вошли более современные модели...&quot; т.е. - мешки! Вся цитата - наглое враньё! Насчёт популярности см. комменты выше. Нет ни одного согласного! И насчёт моды - не вошли в моду, а никого не спрашивая стали навязывать то, что легче сварганить! Дураку понятно, что слепить мешок проще и дешевле, чем сшить нормальный пододеяльник с отверстием в центре. А вставлять одеяло сбоку или, паче того, снизу, чрезвычайно неудобно!
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1 час.

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