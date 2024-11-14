Зачем в СССР шили пододеяльники с ромбом по центру

Вячеслав Денисов

"...Сейчас пододеяльники с ромбовидным отверстием посередине не пользуются популярностью. В моду вошли более современные модели..." т.е. - мешки! Вся цитата - наглое враньё! Насчёт популярности см. комменты выше. Нет ни одного согласного! И насчёт моды - не вошли в моду, а никого не спрашивая стали навязывать то, что легче сварганить! Дураку понятно, что слепить мешок проще и дешевле, чем сшить нормальный пододеяльник с отверстием в центре. А вставлять одеяло сбоку или, паче того, снизу, чрезвычайно неудобно!