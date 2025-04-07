Пресс-конференция «Внедрение средств объективного контроля на стройплощадках: изменения в законодательстве Москвы»

фото: РИА Новости/Владимир Баранов Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции «Внедрение средств объективного контроля на стройплощадках: изменения в законодательстве Москвы» В среду, 2 апреля 2025 года, в 11:00 состоялась пресс-конференция председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антона Слободчикова на тему: «Внедрение средств объективного контроля на стройплощадках: изменения в законодательстве Москвы».