Welt: массовое дезертирство может сорвать весь план мобилизации на Украине

Воевать за Украину больше некому.Острый дефицит личного состава и массовое дезертирство из ВСУ не позволяют Киеву переходить от оборонительных действий к наступательным, сообщает немецкое издание Die Welt.
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