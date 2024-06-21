Француз Канте второй раз признан лучшим игроком матча на Евро

По итогам игры Нидерланды – Франция (0:0) приз лучшего футболиста вручили Нголо Канте. 33-летний полузащитник сборной Франции и саудовского «Аль-Иттихада» отыграл матч без замен, пробежал за 90 минут 11 километров (максимальная скорость – 33,3 км/ч) и показал высочайший процент точности передач – 93.
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