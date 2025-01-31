Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем, Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Tao Hua 23 февраля Европарламент выдал новою ксенофобскую резолюцию, разжигающую ненависть ко всему, что связано с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии