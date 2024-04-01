Как мужчины реагируют на женщину с доходом 2 млн рублей

И кстати: сколько наблюдаю богатых и успешных женщин(а видел я их по работе немало) - противные они какие-то. Неприятные особы, даже более чем.

Валерий Кривошеев

Прочитаешь такую статью, и создается впечатление, что на каждую женщину приходиться, как минимум, по пять мужчин. Хотя на самом деле всё наоборот. Да ещё на фронте, сейчас находятся сотни тысяч мужиков.