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Как мужчины реагируют на женщину с доходом 2 млн рублей

Как мужчины реагируют на женщину с доходом 2 млн рублей

Есть такой красивый народный обычай – говорить бабам, чтобы они на тебя не рассчитывали. К сожалению, такое предупреждение от имени обычного, среднестатистического мужчины звучит комично, а не эпично.

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Комментарии
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Н
НС
И кстати: сколько наблюдаю богатых и успешных женщин(а видел я их по работе немало) - противные они какие-то. Неприятные особы, даже более чем.
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8 час.
Валерий Кривошеев
Прочитаешь такую статью, и создается впечатление, что на каждую женщину приходиться, как минимум, по пять мужчин. Хотя на самом деле всё наоборот. Да ещё на фронте, сейчас находятся сотни тысяч мужиков.
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4 час.
Ирина Буреева
Эк ведь Вас скрутило-то...
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4 час.

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