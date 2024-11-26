Отравление подано: как рестораны «Моремания» травят любителей рыбы

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. Расследователи выявили шокирующие нарушения санитарных норм и хранения продуктов в сети ресторанов «Моремания», которая позиционирует себя как премиум-бренд на рыбном рынке.
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