В Китае создали голубей-киборгов с нейроуправлением

Ученые из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики совместно с Институтом автоматизации Китайской академии наук представили киберголубя — новую гибридную систему, сочетающую живой организм и современные технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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