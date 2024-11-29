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В четырех районах Якутии ожидается падение фрагментов ракеты «Союз»

В четырех районах Якутии ожидается падение фрагментов ракеты «Союз»

В четырех районах Якутии ожидается падение фрагментов ракеты «Союз-2-1а». Об этом жителей региона предупредило Министерство по делам гражданской обороны (МинГО) Якутии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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