Минобороны РФ назвало число расчетов РВСН, заступивших на боевое дежурство в новогоднюю ночь

Более 500 расчетов РВСН несли боевое дежурство в новогоднюю ночь, сообщили в Минобороны России. «Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач даже в праздничные дни», — отметили в ведомстве.