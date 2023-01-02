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Минобороны РФ назвало число расчетов РВСН, заступивших на боевое дежурство в новогоднюю ночь

Минобороны РФ назвало число расчетов РВСН, заступивших на боевое дежурство в новогоднюю ночь

Более 500 расчетов РВСН несли боевое дежурство в новогоднюю ночь, сообщили в Минобороны России. «Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач даже в праздничные дни», — отметили в ведомстве.

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