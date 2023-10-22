Моника Беллуччи и Тим Бертон впервые вышли в свет как пара

Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Rocco Spaziani/ globallookpress.com Все тайно становится явным: актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон решили, что глупо скрывать их романтические отношения, которые продолжаются уже почти год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии