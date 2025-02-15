Новые бюджетные китайские модели оснастят системой интеллектуального вождения

Компания Changan представила стратегию «умного» вождения и планирует выпустить 35 новых автомобилей в ближайшие три года в рамках реализации стратегии развития автомобильной промышленности под названием Dubhe 2.
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