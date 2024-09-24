«Мясо похоже на пластилин»: названы нарушения при производстве пельменей

«Добавление в фарш манной крупы — это еще самое безобидное».Отравление многодетной семьи в Красноярском крае после употребления в пищу магазинных пельменей и курицы, приведшее к гибели всех ее четверых детей, вновь заставило задуматься о безопасности продающихся в торговых точках полуфабрикатов.