Свыше 162 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с января

В Московской области каждый год дети всех возрастов проходят бесплатные профилактические осмотры. С начала года врачей посетили 162 тысячи школьников и дошкольников, что на 43,7 тысячи больше, чем за аналогичный период 2024 года.
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