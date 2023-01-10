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TG-канал «RT на русском»: по неподтвержденной информации, главком ВСУ Залужный предложил Зеленскому отвести войска от Соледара

TG-канал «RT на русском»: по неподтвержденной информации, главком ВСУ Залужный предложил Зеленскому отвести войска от Соледара

Согласно неподтвержденной информации, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предложил президенту страны Владимиру Зеленскому отвести войска от расположенного на территории Донбасса города Соледара.

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