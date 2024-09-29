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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новичок «Бостона» Бэйлор Шайерман набрал около 6 килограммов мышц по требованию команды

Защитник (24 года, 198 см) был выбран «Селтикс» 30-м на драфте-2024 НБА. «Со времени Летней лиги я провел большую часть времени работая над своей физической формой, старался набрать сухую мышечную массу.

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