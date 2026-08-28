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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Спортивное мероприятие для сотрудников Росгвардии и их семей состоялось на востоке столицы

Спортивное мероприятие для сотрудников Росгвардии и их семей состоялось на востоке столицы

В комплексе «Авангард» 27 августа состоялось спортивное мероприятие, организованное Управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по городу Москве.

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