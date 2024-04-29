"Дальность не ограничена": в зоне СВО начали применять новую разработку. Как это повлияет на ход боевых действий?

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации© РИА Новости / Станислав Красильников Созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор, позволяющий оператору беспилотника работать как с открытых, так и с закрытых позиций на неограниченной дальности и на любых частотах, начали применять в зоне СВО, сообщил РИА Новости создатель дрона-камикадзе "Овод" Андрей Иванов.
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