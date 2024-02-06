Нейропсихолог Каниметов: «залипая» в гаджетах, дети пытаются преодолеть стресс

Нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов объяснил, что ребёнок, который испытывает стресс от того, что не справляется с внешними факторами, такими как учёба, может проводить больше времени с гаджетами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии