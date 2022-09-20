FiNE-NEWS

1 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    А Херсонская? ДНР и ЛНР? Это уже как  решенный вопрос?  А полная демилитаризация и денацификация? С этим как? Опять д...Военкор предложил...
  • лина любимцева
    Пенсионные  деньги уже давно разворовываются...Хищение прошло по...
  • валерий лисицын
    Долбить их надо круглые сутки без перерывов на перекур .Ударные дроны «Ге...

Милосердие без фальши. Как Москва развивает гражданское общество

Милосердие без фальши. Как Москва развивает гражданское общество

Москва активно развивает гражданское общество, всё больше людей вовлекая в социально активную деятельность, направленную на помощь другим, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх