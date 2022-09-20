Милосердие без фальши. Как Москва развивает гражданское общество

Москва активно развивает гражданское общество, всё больше людей вовлекая в социально активную деятельность, направленную на помощь другим, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.
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