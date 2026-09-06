Грузовой Boeing 767 компании Amazon разбился в Майами

Грузовой самолет Boeing 767 компании Amazon потерпел аварию на дороге недалеко от международного аэропорта Майами после посадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- NYT: западные экс...
- Трамп назвал позо...
- В МИД Белоруссии ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым