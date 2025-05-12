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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тринеев забил «Лихай Вэлли» в пустые ворота в 5-м матче серии плей-офф АХЛ. Фарм «Вашингтона» выбил фарм «Филадельфии» с Гребенкиным и вышел в финал дивизиона

Тринеев забил «Лихай Вэлли» в пустые ворота в 5-м матче серии плей-офф АХЛ. Фарм «Вашингтона» выбил фарм «Филадельфии» с Гребенкиным и вышел в финал дивизиона

«Херши» обыграл фарм «Филадельфии» в пятом матче серии Кубка Колдера (4:2, 3-2). Полуфиналы и финалы дивизионов в АХЛ проходят до 3 побед.

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