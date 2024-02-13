Что ответили США на предложение Путина по Украине

Американские власти отказались обсуждать предложение российского президента Владимира Путина о заморозке конфликта и прекращении огня в Украине, которое российский президент передавал в Вашингтон через посредников.
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