Шоумен и певец Александр Ревва, выступающий нынче под псевдонимом Артур Пирожков, после скандала с "Песней года" и побегом из России вернулся на телеэкраны.
Александр Ревва устроил похабное шоу на федеральном ТВ
Комментарии
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Михаил
Вообще непонятен Президент наш в этой ситуации. Ну это же тв,ладно я не смотрю его уже лет 30,но других-то не оттащить от этой помойки. ВВП-именно от помойки,ее ведь всеравно смотрят,а что там творится, там все забито тупоумными ревами и прочим шалабудняком.
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1 час.
Владимир Негода
когда этих пархатых вообще уберут из Славянской страны ?!
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42 мин.
NN
No Name
Никогда не нравился и чутье не обмануло. Подлец и предатель, жаба 🤐
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23 мин.
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