Александр Ревва устроил похабное шоу на федеральном ТВ

Михаил

Вообще непонятен Президент наш в этой ситуации. Ну это же тв,ладно я не смотрю его уже лет 30,но других-то не оттащить от этой помойки. ВВП-именно от помойки,ее ведь всеравно смотрят,а что там творится, там все забито тупоумными ревами и прочим шалабудняком.