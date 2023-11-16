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ВМС США находятся в поиске способов утилизации первого атомного авианосца USS Enterprise

ВМС США находятся в поиске способов утилизации первого атомного авианосца USS Enterprise

Срок службы ряда авианесущих кораблей военно-морских сил США подходит к концу, и это заставляет американское министерство обороны и командование ВМС задумываться о том, каким образом утилизировать списанные атомные авианосцы.

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