ВМС США находятся в поиске способов утилизации первого атомного авианосца USS Enterprise

Срок службы ряда авианесущих кораблей военно-морских сил США подходит к концу, и это заставляет американское министерство обороны и командование ВМС задумываться о том, каким образом утилизировать списанные атомные авианосцы.
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