Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Такое впечатление, что мигранты едут к нам, чтобы оторваться во всех своих пороках

Такое впечатление, что мигранты едут к нам, чтобы оторваться во всех своих пороках

Клубника со сливками общества Вам не кажется, что мигранты в нашей стране сильно наглеют? Вернее, они УЖЕ стали беспредельно наглыми.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Кроме &quot;пороков мигрантов&quot;, в прямом смысле проявляются пороки нашей власти, у которой с высоких трибун все хорошо, а в жизни не очень.
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3 час.
Алексей Сафронов
... скорее &quot;откручивать&quot;, чтоб в отношении мигрантов у коренного населения России было абсолютное право их наказывать как бешеных псов. Вместо этого наша верхушка занята самолюбованием и блаженством от власти над простым народом.
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3 час.
МЕ
Михаил Е
Собак они вроде не едят, должно быть пофиг. Вот если б овцу отодрал, тогда б да, искали (нужно ж спросить какую именно есть нельзя будет). Вот поэтому, если накормишь какого-нибудь Джамшута ишачатиной, то 100% нарвёшься на нож 🤣
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6 мин.

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