Такое впечатление, что мигранты едут к нам, чтобы оторваться во всех своих пороках

Алексей Сафронов Кроме "пороков мигрантов", в прямом смысле проявляются пороки нашей власти, у которой с высоких трибун все хорошо, а в жизни не очень.

Алексей Сафронов ... скорее "откручивать", чтоб в отношении мигрантов у коренного населения России было абсолютное право их наказывать как бешеных псов. Вместо этого наша верхушка занята самолюбованием и блаженством от власти над простым народом.