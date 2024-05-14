Клубника со сливками общества Вам не кажется, что мигранты в нашей стране сильно наглеют? Вернее, они УЖЕ стали беспредельно наглыми.
Такое впечатление, что мигранты едут к нам, чтобы оторваться во всех своих пороках
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Алексей Сафронов
Кроме "пороков мигрантов", в прямом смысле проявляются пороки нашей власти, у которой с высоких трибун все хорошо, а в жизни не очень.
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3 час.
Алексей Сафронов
... скорее "откручивать", чтоб в отношении мигрантов у коренного населения России было абсолютное право их наказывать как бешеных псов. Вместо этого наша верхушка занята самолюбованием и блаженством от власти над простым народом.
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3 час.
МЕ
Михаил Е
Собак они вроде не едят, должно быть пофиг. Вот если б овцу отодрал, тогда б да, искали (нужно ж спросить какую именно есть нельзя будет). Вот поэтому, если накормишь какого-нибудь Джамшута ишачатиной, то 100% нарвёшься на нож 🤣
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6 мин.
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