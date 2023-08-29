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СК разберется в обстоятельствах падения трехлетнего ребенка в котлован в Приморье

СК разберется в обстоятельствах падения трехлетнего ребенка в котлован в Приморье

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в котлован, сообщает PRIMРRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

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