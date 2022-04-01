"Владивосток – столица ДФО? Еще нет" : вице-президент РАН Валентин Сергиенко о городе

Ежегодный неконтролируемый транспортный коллапс, устаревший Генплан города, отсутствие соответствующих по уровню музея, дома ученых, конгресс-центра, не используемый интеллектуальный потенциал академической и вузовской науки при обсуждении проблемных вопросов развития города — вот основные проблемы, которые мешают Владивостоку не только формально, но и по содержанию стать столицей Дальневосточного федерального округа.